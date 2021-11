Stadsplantenkenner Peter (64) kreeg Lyme, maar zoekt nog steeds het groen op: ‘Onkruid in de stad? Dat is natuur!’

Golfbrekers Weer aan de coronawan­de­ling? Hier is plek genoeg

Niet eerder was het zó druk in de natuur als tijdens de lockdown dit voorjaar. Om te ontspannen trok Nederland massaal de bossen in. Heel veel mensen maakten kennis met het jongste bos van de Randstad, het Bentwoud, merkte boswachter Jonathan Leeuwis. Nu opnieuw sprake is van een coronagolf denkt hij dat het aantal bezoekers weer toe zal nemen. Wij spraken hem voor de rubriek Golfbrekers.

