Het meest extreme dat hij ooit heeft meegemaakt? ,,Een keuken die volledig moest worden afgebroken. Dat was de enige manier om korte metten te maken met de ratten daar.'' De Wassenaarse rattenbestrijder Rob Roessingh van Iterson weet als geen ander hoeveel ellende een dergelijke plaag kan veroorzaken. ,,Het is heel hardnekkig. De bron is vaak een plek waar veel mensen etensresten laten vallen, een vestiging van McDonald's bijvoorbeeld. Als dat niet op tijd een halt wordt toegeroepen, lopen ze bij mooi weer zo je huis binnen om te eten uit de bak met hondenbrokken. De stadsrat wordt steeds brutaler.''



In Den Haag groeit het rattenprobleem spectaculair. In 2015 werden in totaal 115 meldingen gerapporteerd bij het meldpunt dat de gemeente hiervoor in het leven heeft geroepen. In 2016 steeg dit aantal naar 258, in 2017 ging het al om 484 meldingen. Dit jaar lijkt dat voorlopige record weer te gaan sneuvelen: tot en met 13 september zijn er in totaal 428 meldingen binnengekomen van rattenoverlast.



Het warme voorjaar en de hete zomer helpen zeker niet mee in de bestrijding: kwamen er in het eerste kwartaal nog 85 klachten binnen, in het tweede kwartaal liep dit al op tot 176.