Staedion richt zich op doorstroming van 65+-ers: ‘Krijgen zo grotere woningen weer vrij’

indebuurt.nl Van Salt Market tot een beachparty: dit is de Haagse weekenda­gen­da (21 - 23 juli)

Het is bijna weekend en dat betekent dat het tijd is voor leuke dingen. In Den Haag is er weer veel te beleven, van een festival speciaal voor kinderen tot een gratis strandfeest met kraampjes en entertainment. Hieronder bekijk je alle activiteiten.