Staedion vraagt alsnog om uitstel in zaak tegen bejaarde bewoonster

De bewoonster, die medische klachten heeft, beklaagde zich gisteren in deze krant over het feit dat ze tijdens deze coronacrisis naar de rechtbank moest. Staedion heeft daar begrip voor, maar gaf aan dat de datum voor de zitting door de rechtbank was vastgesteld. De wooncorporatie wil nu uitstel aanvragen omdat op dit moment toch niet duidelijk is wanneer de verhuurder in de woning van deze vrouw in het wooncomplex Kapelaan Meereboerweeg aan de slag kan. ,,We vragen de rechter om een nieuwe datum zo snel als we dat wel in beeld hebben.’’