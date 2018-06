'Stagiair Nawien is zó gegroeid'

Livestream DI-RECT is verassing op hoofdpodi­um Pinkpop

18:57 De Haagse rockband DI-RECT krijgt het hoofdpodium van Pinkpop in de schoot geworpen. De Engelse band The Kooks zegt last minute af waardoor de Hagenaren nu te bewonderen zijn op het festival in Zuid-Limburg. DI-RECT is na dertien jaar weer terug op het festival en dat is te volgens via de livestream.