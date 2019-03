Stakende leraar krijgt geen salaris

Bij Lucas Onderwijs - de stichting waaronder vijftig basisscholen en 25 locaties voor middelbaar onderwijs vallen - is duidelijk een patroon zichtbaar. ,,De meeste basisschoolleerkrachten leggen het werk komende vrijdag neer. Ik denk dat we wel spreken over tachtig, negentig procent van ons personeel. Voor het vo geldt dat in veel mindere mate'', zegt Ewald van Vliet, Voorzitter College van Bestuur Stichting Lucas Onderwijs. Van Vliet ondersteunt weliswaar de eisen van de stakers, maar de stichting gaat dit maal niet over tot uitbetaling. ,,Er is tijdens eerdere stakingen een duidelijk signaal afgegeven aan de Tweede Kamer. Weer een stakingsdag voegt daar wat ons betreft niets aan toe.‘’ De Haagse Scholen - de koepel voor 52 scholen - hanteert een zelfde standpunt. ,,We concluderen dat de eisen, geformuleerd voorafgaand aan deze staking te veel liggen op het terrein van salaris. Wat ons betreft zijn er nog wel andere, wellicht belangrijkere eisen'', zegt een woordvoerder.

Lager

Ook Gerard van Drielen van SCOH - verantwoordelijk voor 32 basisscholen - stelt dat uitbetaling dit keer niet aan de orde is. ,,Of het ermee te maken heeft, weet ik niet, maar de stakingsbereidheid is onder ons personeel veel lager dan tijdens vorige stakingen.‘’



Binnen de scholen in Den Haag zelf wordt verschillend gedacht over de onderwijsactie. ,,Bij ons staken maar een paar leraren, een stuk of vier of vijf", laat directrice Louise Kortman van basisschool de Oranje Nassau weten. Dat betekent dat niet alle leerlingen vrij zijn, maar dat dit per klas verschilt.



,,We snappen dat dit voor ouders onhandig kan zijn, omdat het ene kind dan wel naar school moet terwijl een broertje of zusje misschien vrij is.”



Op basisschool De Ontmoeting in de Molenwijk is het simpel: daar staken alle leraren, waardoor ook alle leerlingen vrij zijn.



Ook leerkrachten van middelbare scholen gaan de straat op. Op het Dalton College staken een stuk of twintig docenten. ,,De leerlingen hebben geen vrij. Er vallen misschien een paar lessen uit, maar de school is op reguliere tijden open en de leerlingen kunnen wat meer zelfstandig werken", laat rector Katrien van de Gevel weten.



