Stakende leraren? Geen probleem, kinderen mogen morgen gratis naar Madurodam

Rechter beslist: Staat moet wéér kijken naar gratie voor man die zes mensen doodschoot

11:13 Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) moet over uiterlijk twee maanden opnieuw beslissen over definitieve vrijlating van de tot levenslang veroordeelde Cevdet Yilmaz. De ooit tot Nederlander genaturaliseerde Turk schoot in 1983 in het Delftse café ‘t Koetsiertje zes mensen dood na een ruzie.