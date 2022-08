Staking van NS merkbaar in de regio: op Den Haag CS file van treinen én reizigers ‘die van niks weten’

UpdateDe eerste effecten van de staking van NS-personeel in Zuid-Holland worden buiten het getroffen gebied merkbaar, meldt een woordvoerder van de NS vrijdagochtend. Maar ook op een station als Den Haag Centraal, waar de treinen geparkeerd worden en er een file is ontstaan. Bovendien blijkt niet iedereen op de hoogte te zijn van de onderbreking.

Volgens de woordvoerster komen treinen uit bijvoorbeeld Hengelo en Enschede die normaal naar Den Haag door zouden rijden nu niet verder dan Utrecht. De planning was eigenlijk dat die door zouden rijden tot in ieder geval Gouda. Die treinen moeten echter ergens geparkeerd worden, maar in Den Haag staat het al helemaal vol met treinen, vertelt ze. ,,Daarom nemen collega’s al eerder het besluit dan maar tot Utrecht te rijden, waar ze de treinen nog wel kwijt kunnen. Dan mis je dus dat laatste stukje. Er beginnen nu dus sporadisch treinen uit te vallen”, aldus de zegsvrouw.

Ook de trajecten tussen Utrecht en Amersfoort Schothorst en tussen Utrecht en Schiphol zijn getroffen. ,,De stakingsbereidheid is hoog. Normaal zouden die treinen worden gereden door collega’s die nu aan het staken zijn. Daardoor vallen die treinen uit.”

Quote De regio west is heel erg verweven met de rest van Nederland, dus wat daar gebeurt is voelbaar in het hele land woordvoerster , NS

De regio west, zoals de NS het gebied noemt waar nu wordt gestaakt, speelt een belangrijke rol in de dienstregeling. ,,Die regio is heel erg verweven met de rest van Nederland, dus wat daar gebeurt is voelbaar in het hele land.”

Veel treinen rijden niet, zoals te zien is op dit bord in de stationshal van Den Haag CS.

Op Den Haag CS rijden vrijwel alle treinen niet, slechts sporadisch vertrekt er een trein. Toch zijn er reizigers op het station aanwezig die niet op de hoogte bleken te zijn van de actie en op zoek moeten naar alternatief vervoer. Vooral internationale reizigers die naar Schiphol moeten zijn overvallen door de actie.

Verder zijn ook de NS-balies op het station afgezet met linten. Wel helpen aanwezige medewerkers gestrande reizigers op weg als zij vragen hebben. Ook bij Onderhoudsbedrijf Leidschendam aan de Westvlietweg in Den Haag heeft het personeel het werk neergelegd.

Gevolgen houden rest van dag aan

De gevolgen die nu zichtbaar worden, gaan de rest van de dag aanhouden. Maar de NS verwacht niet dat de problemen die nu ontstaan ervoor gaan zorgen dat het treinverkeer in heel Nederland plat komt te liggen. Reizigers buiten het stakingsgebied krijgen het advies de reisplanner nauwlettend in de gaten te houden, rekening te houden met extra overstappen, een langere reistijd en treinen die uit kunnen vallen. Passagiers binnen het gebied wordt geadviseerd een alternatief te zoeken of de reis uit te stellen.

Bekijk hieronder op welke trajecten er sprake is van uitval van treinen:

De Thalys rijdt overigens wel gewoon, van de intercity naar Brussel rijdt ongeveer de helft. Beiden doen wel de gebruikelijke stop op Rotterdam Centraal.

De treinstaking leidt op de wegen in Zuid-Holland nog niet tot extra drukte. De ANWB zegt niet meer verkeer te zien. ,,Het is altijd rustig op vrijdagochtend en dat is nu niet anders”, vertelt een woordvoerder.

De ANWB verwacht wel meer drukte tegen de middag, omdat dat de tijd is dat mensen doorgaans op pad gaan voor bijvoorbeeld een dagje uit, een evenement of een bezoek aan een bouwmarkt. Bovendien is er vanmiddag ook weer sprake van terugkerend vakantieverkeer omdat de zomervakantie in de regio Noord maandag eindigt.

