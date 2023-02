Stakingen ov zorgen voor overlast; chaos bij haltes

met video Vrouw (33) overleden en twee zwaargewon­den bij steekpar­tij in Delft, verdachte aangehou­den in België

Bij een steekpartij aan de Frederik van Eedenlaan in Delft is zondag een dode gevallen. Het gaat om een vrouw van 33 jaar. Zij stierf ter plaatse aan haar verwondingen. Een 55-jarige man en 57-jarige vrouw raakten zwaargewond. In België werd na een achtervolging een 31-jarige verdachte aangehouden. Vermoedelijk ligt de oorzaak in relationele sfeer.

5 februari