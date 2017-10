'Stalker van de vader van Naomi van As heeft behandeling nodig'

Update Politie zoekt gewapende inbrekers

17:22 Twee mannen probeerden gisteravond in een woning aan de Melis Stokelaan in Den Haag in te breken. Een man, die in zijn ouderlijk huis aanwezig was, betrapte de twee op heterdaad. Hij werd beschoten, waarna de daders op de vlucht sloegen. Van de twee ontbreekt ieder spoor.