Stalker van vader Naomi van As moet naar psychiatrische kliniek

'Verzet tegen verkoop Eneco wél succesvol'

15:29 Het verzet van de Haagse politiek tegen de verkoop van Eneco-aandelen is besmettelijk. Dinsdagavond gingen ook de gemeenteraden van Delft, Schiedam en Sliedrecht voor de verkoop van hun belang in het energiebedrijf liggen. Toch lijkt dat niet genoeg om de duurzame energie-onderneming in overheidshanden te houden. De meeste aandeelhoudende gemeenten (samen goed voor een belang van meer dan 50 procent) willen wel cashen.