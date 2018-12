Stan & Co komt in plaats van Popocatepetl

Het modern ingerichte Stan & Co wordt een plek om te ontbijten, lunchen én dineren. ,,Op deze manier kan het pand aan het Buitenhof de hele dag gebruikt worden”, vertelt marketingmanager Sjoerd van Barneveld van horecaconcern Debuut. ,,Popocatepetl werd gebruikt voor het diner en ‘s zomers is er een terras. Een ‘all day-concept’ past beter op deze locatie.”

Volgens Debuut zijn eetgelegenheden waar je de hele dag terechtkan sterk in opkomst. Er zijn al vestigingen in Utrecht, Arnhem en Zeist. In Amsterdam opent binnenkort een zaak en de locatie in Den Haag gaat in het nieuwe jaar open. Wanneer precies, is nog niet bekend.