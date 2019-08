Stana van Ginkel pleit voor COPD-huis na overlijden vader: ‘Zorg faalt vaak bij deze ziekte’

De hulpeloosheid die je ervaart als familielid of mantelzorger is het ergste, als een COPD-patiënt een aanval krijgt. De benauwdheid slaat toe, iemand krijgt bijna geen lucht, en heeft alle energie nodig om het slijm uit z'n longen op te hoesten. ,,Dat kost heel veel energie. Je gaat enorm transpireren, dan is het fijn als iemand een washandje op je voorhoofd legt. Mijn vader had het een keer in het ziekenhuis enorm benauwd, toen was een verpleegkundige zo attent om een ventilator te brengen. Maar dat staat niet in een protocol, dus mensen die weinig ervaring met de ziekte hebben, komen daar helemaal niet op."