Standbeeld voor de Golden Earring is al geschetst, nu de plek nog

Waar ben je allemaal mee bezig?

,,Met een eerbetoon via een straatnamenplan en een Walk of Fame. Voor bands als Golden Earring, The Motions, Shocking Blue, Q65, Mariska Veres en andere. En na 60 jaar Golden Earring verdient deze band ook een standbeeld in Den Haag. De generaties na ons zullen dit niet gaan doen, die hebben hun eigen muziekhelden. Paul van Vliet is erevoorzitter van mijn comité van aanbeveling. Patricia Steur, Marion Bloem, Sjaak Bral, Leonie Sazias zijn ambassadeurs. Ook het nationaal popmuseum RockArt. In de dagelijkse praktijk trekken René van Blijswijk, John Meijer en Victor R. Meijer met mij op om dit te realiseren. Via Marcello’s Art Factory en Music Gallery is er voor het Golden Earring standbeeld inmiddels een mooi ontwerp gemaakt. We onderzoeken nu de financiering.”