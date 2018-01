'Standbeeld voor oud-premier Piet de Jong op Scheveningen'

De Jong heeft als oorlogsheld en politicus veel betekend voor het land, de stad en de marine, zegt CDA-lijsttrekker Karsten Klein. ,,Hij is een groot Hagenaar, loodste Nederland door een lastige periode van onder meer de provo's en werd in zijn tijd echt onderschat als premier.'' Het plan voor het standbeeld staat in het verkiezingsprogramma van het CDA.

KVP'er Piet de Jong overleed in juli 2016 op 101-jarige leeftijd in Den Haag na een kort ziekbed. Volgens Klein was De Jong 'een heel bescheiden en capabele politicus'. ,,Hij was liever admiraal geworden dan premier, dat tekent zijn karakter.''

Dochter is enthousiast

De dochter van De Jong is enthousiast over het plan voor een standbeeld op Scheveningen: ,,Ik heb het met haar besproken, ze vindt het leuk.'' Den Haag is de logische plek voor een beeld, volgens Klein: ,,De Jong heeft heel lang hier gewoond, zelfs even op Huis ten Bosch. En later in Marlot.''

Piet de Jong was minister-president van 1967 tot 1971 namens de KVP, voorloper van het CDA. Daarvoor was De Jong - opgeleid duikbootkapitein - onder meer minister van Defensie.