Stap dichter bij een vonnis

Kuno den H. (40) uit Ter Aar kon het gisteren mentaal niet opbrengen om zich tijdens de regiezitting al te onderwerpen aan de blikken van drie rechters, een griffier en een officier van justitie.

,,Het is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Dit is de grootste nachtmerrie van een beroepschauffeur'', legt zijn advocaat G. van de Bunt uit. Bij de inhoudelijke behandeling, die een ruim kwartier later werd vastgesteld op 31 oktober, zal Den H. zeker wél aanwezig zijn bezweert zijn raadsman.

In zaal E1 van de Haagse rechtbank was het gisteren een aaneenschakeling van regiezittingen rond een aantal stevige verkeersongelukken. Telkens werd in een kwartier tijd bekeken of de verdediging nog onderzoeksvragen of verzoeken heeft. Daarna volgde de definitieve datum van de rechtszaak. Zo'n 'dagje regiezittingen' moet er voor zorgen dat inhoudelijke behandelingen zo efficiënt mogelijk verlopen in de met drukte en een ruimteprobleem kampende Haagse rechtbank.

Den H. beet het spits af. De inwoner van Ter Aar wordt ervan verdacht op 7 december van het vorige jaar een Hagenaar op een scootmobiel te hebben aangereden op de President Kennedylaan. Een gordijntje in de cabine van de vrachtwagen zou zijn zicht hebben belemmerd, aldus officier van justitie D. Kortekaas.

Zij wees er ook op dat de trucker een camerasysteem in de cabine heeft, waardoor hij kan zien wat er rondom het voertuig gebeurt. Toch eindigde het slachtoffer op het asfalt, met onder meer een gebroken oogkas en een gebroken elleboog.

Advocaat Van de Bunt reageerde door te zeggen dat iets kunnen zien niet per se betekent dat een chauffeur zodanig handelend kan optreden dat een crash wordt voorkomen.

De werkgever van de verdachte was met de advocaat naar de rechtbank gekomen. Den H. werkt al bijna tien jaar voor hem. Onlangs vertelde de man te willen stoppen met zijn baan. Door dit ongeluk. De baas vertelde tijdens een korte schorsing dat de zaak veel impact heeft op de chauffeur. ,,Hij is bang en tegelijkertijd best nijdig omdat hij straks misschien een misdrijf op zijn naam heeft staan. Alsof het expres ging! Het is een eenvoudige jongen en hij wil niet dat men hem een misdadiger vindt.''

Bromfietser

Drie verdachten waren gisteren zonder advocaat naar de rechtbank gekomen. Hagenaar Javier L. (28) was een van hen. Hij schepte op de Rijswijkse Lindelaan bij het afslaan een bromfietser. Daarbij had hij gedronken. Het voorval had plaats op 22 mei 2016.

Rechtbankvoorzitter P. Poustochkine hield de drie mannen voor dat het zeker is toegestaan om geen gebruik te maken van een advocaat. Tegelijkertijd was echter wel duidelijk dat de rechtbank een solo-optreden van deze verdachten, die niet eerder voor het hekje stonden, onverstandig vindt.

,,Mijn gedrag is niet goed te praten. Ik ben schuldig, daar heb ik geen advocaat voor nodig'', reageerde Javier L. ,,Na het vieren van mijn verjaardag heb ik geen rekening gehouden met de restalcohol in mijn lichaam.'' Daarop kreeg hij net als de andere 'advocaatlozen' het advies om het eigen dossier op te vragen bij de officier om zich zo voor te bereiden op de inhoudelijke behandeling.

Wel voorbereid waren Zoetermeerder Erdogan O. (58) en zijn advocate H. Faouzi. De verdachte werd voortdurend bijgepraat door een tolk. O. klapte vorig jaar op 27 november met een slok op in Rijswijk, op de Prinses Beatrixlaan, achterop een auto die stond te wachten voor een stoplicht. Eén slachtoffer werd met een bekkenfractuur in een ambulance geschoven, een tweede pechvogel brak een aantal ribben. Op 7 december is de rechtszaak.