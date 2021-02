Stapels afvalzakken in Haagse straten door sneeuw en gladheid: ‘Woensdag achterstand ingehaald’

Waarom we het liefst op maandag sollicite­ren

10:39 We solliciteerden vorig jaar het meest op maandagen en het liefst in de maanden april en mei. Ook stuurden we ons cv vergeleken met 2019 vaker via onze smartphone. Dat blijkt uit een nieuwe analyse, die ook duidelijk maakt in welke sectoren je sinds de coronacrisis de meeste kans maakt.