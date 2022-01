Stapels simkaarten, crystal meth en 120.000 euro: hoe wietgeur politie naar illegale vreemdeling leidt

EK Oran­je-kee­per Ravensber­gen klimt uit diep dal en is fit voor het EK: ‘Kreeg mijn voet niet eens meer omhoog’

Bart Ravensbergen (28) is na een zware rugblessure en een intensief revalidatietraject op tijd fit om het doel van Oranje op het EK Handbal te verdedigen. Vanaf donderdag wil de Voorschotenaar in Hongarije met zijn reddingen weer belangrijk zijn voor zijn land, al werd het herstel na zijn hernia een race tegen de klok. ,,Ik was bang dat mijn handbalcarrière definitief voorbij was.”

13 januari