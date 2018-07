Stapelverliefd op 'n bolide van 100 miljoen euro

De tentoonstelling Silver Arrows, racing cars of Mercedes Benz of the 1950's in het Louwman Museum is een soort snoepwinkel. Je ziet volwassen kerels weer in jongens veranderen als ze de hal binnenkomen en oog in oog staan met de heilige graal in de autosport: de Uhlenhaut Coupé.



Het betreft een zilverkleurige sportwagen, met de motor van de beproefde Formule 1 race-auto van Mercedes-Benz. Maar dan in een gesloten model met twee vleugeldeuren en sierlijke koplampen. Ook het dashboard van de twoseater is verfijnd. ,,Von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt'', zong Dietrich ooit. En mannen worden ook echt verliefd op deze droomwagen. ,,Een Amerikaanse journalist van autobladen was laatst compleet in shock toen hij de coupé zag. 'Als ik hier dood neerval, laat me maar liggen', zei hij tegen mij'', aldus directeur Ronald Kooyman van het Louwman Museum. ,,Het is echt uniek dat de wagen hier mag staan.''



Tijdens het gesprek vergapen Japanse toeristen zich aan de coupé en maken ze veel foto's. Dat mag, maar aanraken of over de catwalk lopen of erop zitten is streng verboden. Behalve in dit geval voor de directeur, omdat hij op de foto gaat tussen de racemonsters. ,,Het moet niet gekker worden'', verzucht een suppoost.



Even terug naar de grote blikvanger. Deze Mercedes is prachtig gestroomlijnd, heeft acht cilinders en kan 300 kilometer per uur. Interesse? De wagen is niet te koop!