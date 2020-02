Staren werkt, bij meeuw en mens

Dat was me wat, die uitbraak van Bokito. Sensationeler dan de uitbraak van het coronavirus, als u het mij vraagt. Hij knaagde de nepborsten door van een vrouw die smoorverliefd bleek op deze aap. Ze ging van Cup D naar Cup-a-soup. Een apenkenner verklaarde toen dat je een aap nooit in de ogen moet kijken omdat je dan een gevecht uitlokt. Heb ik altijd onthouden. Sindsdien kijk ik een andere kant uit als ik Henk Bres zie en ik leef nog, dus het advies is mij van pas gekomen. Hoe anders is het gesteld met de grootste overlastgever van Den Haag: de meeuw. Al eeuwen vergallen meeuwen het leven in ons rustieke duindorp. Krijsende hangvogels, die terreur zaaien bij iedere vistent en het zeebanket uit je klauwen pikken zodra ze de kans krijgen.