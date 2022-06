Start Nacht van de Vluchteling in Grote Kerk, finish na 40 kilometer op Grote Markt

Mijn Allessie Jan schreef zich in voor Mercedes-re­cord maar had auto nog niet

Als achttienjarige werknemer bij een autoverhuurbedrijf op Schiphol vond Jan Landkroon (64) de Mercedes 280 Coupé al de best rijdende wagen van dat moment. Toen hij veertig jaar later hoorde van een recordpoging om zoveel mogelijk exemplaren van dit model bij elkaar te krijgen schreef hij zich in. Klein detail: de auto had hij nog niet.

12 juni