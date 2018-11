Start-up-fabriek naar Den Haag

Yes!Delft is twaalf jaar geleden in Delft opgericht vanuit een samenwerking van de TU Delft, TNO en de gemeente. De start-upinspirator heeft inmiddels bijna tweehonderd bedrijven (veelal succesvol) en 1400 banen voortgebracht. Zo groeide de stormparaplu uit tot een wereldwijd verkocht product, het vervoersmiddel Delft Hyperloop won in de VS een wereldwijde competitie en zonnepanelenbedrijf Exasun is hard bezig de wereld te veroveren.



Yes!Delft is een zogenoemde incubator waar technische innovatieve starters worden geholpen om uit te groeien tot een succesvol bedrijf. Met op maat gesneden groeiprogramma's, huisvesting, financiering en partnernetwerken wordt professionele ondersteuning geboden.



In Delft richt de start-upfabriek zich met name op hardtech, zoals medische technologie, robotics en cleantech. In Den Haag ziet Yes!Delft kansen om programma's te starten op met name het gebied van security, kunstmatige intelligentie en blockchain. De markt voor deze twee sleuteltechnologieën van de digitale samenleving zou in Den Haag groot zijn.