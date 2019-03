Start-upfabriek geopend: ‘Den Haag is perfecte plek voor digitale ontwikkelingen’

Op techgebied gebeurt er van alles in Nederland. Zo zijn er tal van initiatieven om (jong) talent in deze sector te stimuleren, maar dat is wel vooral op lokaal niveau. Dat Den Haag en Delft die ‘eilandmentaliteit’ nu achter zich laten met de uitbreiding van Yes!Delft naar een tweede stad in de regio, verdient volgens start-upambassadeur prins Constantijn een groot compliment. En dat geeft hij dan ook tijdens de opening van Yes!Delft The Hague, gistermiddag in het Central Innovation District (CID) in Den Haag. ,,Een volgende stap is misschien wel Yes!Delft in München, of in Parijs”, voegt hij er met een lach aan toe. ,,Waarom niet!?’’