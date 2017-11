'Start-ups geven meer reuring dan supermarkt'

Ze zijn geen actievoerders, zeggen de veelal jonge ondernemers die zich hebben gevestigd in het voormalige stadhuis in de Voorburgse Herenstraat. Als ze weg moeten, wat ze van begin af aan hebben geweten, dan gaan ze weg. Maar als er binnenkort door de gemeenteraad moet worden besloten over een ingrijpende verbouwing van het oude stadhuis tot super supermarkt, huizen en een ondergrondse parkeergarage dan willen ze wel gezegd hebben wat er nu allemaal aan bedrijvigheid in het gebouw is. ,,En hoe zonde het is als je dat hier zou laten wegwaaien'', zeggen de start-up-eigenaren. ,,Voor weer een supermarkt?!''. Ook al betaalt die super fors mee aan de nieuwe plannen en hebben de start-ups geen geld voor het pand.

,,Het hele idee om hier start-ups onder te brengen was juist dat de gemeente ruimte wilde voor zzp'ers om hun bedrijfjes tegen betaalbare huurprijzen te kunnen laten groeien'', zegt theatermaker Stef Feld. ,,Dat er nu 50 bedrijfjes zitten van zakelijke dienstverlening tot een yogastudio laat zien hoe groot de behoefte er aan is. Een glutenvrije bakker is inmiddels zo gegroeid dat hij naar Rotterdam is verhuisd. Jammer dat er in Voorburg geen andere ruimte voor hem was. Die ben je kwijt. Gelukkig zit er weer een nieuwe gluten- en suikervrije bakker in ons pand.''

Adit Ram, met twee start-ups actief aan de Herenstraat 42: ,,Voorburg wil verjongen, jonge mensen naar de vergrijzende gemeente trekken en reuring brengen in het Huygenskwartier, hier in het oude centrum van Voorburg. Elementen waar wij voor zorgen.''

Nieuwbouwplan

Het gebouw, dat van de Herenstraat tot aan de achterliggende Raadhuisstraat loopt, is enorm. Vrijwel alle ruimte is gevuld met activiteiten als fotostudio's, een pianorestaurateur, een meubelmaker, een kinderpsycholoog en een adviesbureau. ,,We krijgen bijna dagelijks vragen van zzp'ers of er bij ons plaats is'', zegt Ram.

