Statenkwartier wordt onder handen genomen op Landelijke Opschoondag

Verdachte (26) aangehou­den voor oplichten Rijswijker met babbeltruc, 40.000 euro buit gevonden

Een oudere man in Rijswijk is onlangs slachtoffer van een babbeltruc geworden. In onderzoek naar deze én meer oplichtingpraktijken is een 26-jarige man uit Diemen opgepakt met 40.000 euro. De politie verwacht dat de man bij nog meer zaken betrokken is.