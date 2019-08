Statenlid Michel Rogier stapt op een cruiseschip: ‘Samen zoveel mogelijk genieten van hier en nu’

De parttime politicus werkt met zijn vrouw Desiree al jaren in het onderwijs en heeft dus vrij tijdens schoolvakanties. Ze gaan dan altijd met elkaar op pad. Meevaren met een cruise is hun favoriet, sinds ze de eerste trip maakten toen zij 12,5 jaar getrouwd waren. ,,We zijn er toen verslaafd aan geraakt en hebben inmiddels heel wat delen van de wereld per boot bezocht”, zegt Rogier. ,,Veel mensen hebben een beeld van een cruise dat het in driedelig pak is en de mensen oud zijn. Maar dat klopt niet. De gemiddelde leeftijd aan boord was laatst 37 jaar.”