Statige uitstraling en heel veel sfeer

Tien jaar geleden kochten de twee dit kavel in de wijk Vroondaal. De oudste van hun twee dochters was net geboren. Het huis mocht in redelijke architectonische vrijheid gebouwd worden. ,,Het is eigenlijk precies zo geworden als we het voor ogen hadden. Het klopt gewoon'', zegt Dave. ,,Het heet: je moet een huis twee keer bouwen voordat het goed is. Bij ons is dat op de een of andere manier in één keer gelukt.''