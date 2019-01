Stationmanager Gerard van den IJssel weg bij Den Haag FM

Van den IJssel betuigde aan zijn collega’s spijt over de gebeurtenissen in een verklaring, die deze krant in bezit heeft. ‘Het voelt of ik precies dat heb gedaan waar ik nou zo ontzettend tegen ben. Mensen uitschelden, handtastelijk zijn, seksistische dingen zeggen: ik schaam me diep.’ In de verklaring zegt hij ook zich niets van zijn gedragingen te herinneren, maar ze wel bij de directie van de omroep te hebben gemeld.

Den Haag FM en Omroep West vallen onder dezelfde directie. Directeur Gerard Milo van de twee mediabedrijven bevestigt het vertrek. ,,Na onderling overleg zijn we overeengekomen dat Van den IJssel uit dienst gaat bij Den Haag FM”, zegt Milo. Over de reden ‘kan en wil’ hij niets zeggen. Ook op de vraag of Van den IJssel iemand tegen haar wil heeft betast, zoals verschillende medewerkers van Den Haag FM zeggen, wil Milo geen uitspraak doen.

Niet eerlijk

Die zwijgzaamheid van de leidinggevende is verkeerd gevallen bij de medewerkers van de lokale omroep. Zij zeggen dat de omroepdirectie een ‘MeToo-zaak’ onder het kleed veegt. ‘De directie wil niet dat hierover wordt gesproken’, vertelt een van de redactieleden. ‘Ons is vorige week tijdens een bijeenkomst verteld dat Van den IJssel niet terugkeert. De hele MeToo-kwestie is verzwegen, zelf toen iemand doorvroeg naar de echte reden van het vertrek. Alsof er niets is gebeurd. Het schendt ons vertrouwen dat hier niet eerlijk over kan worden gesproken.’

Dat de directie van in dit geval Omroep West voorzichtig optreedt in dit soort zaken is logisch, stelt de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NvJ). ,,Hiermee naar buiten treden kan risico’s tot gevolg hebben”, zegt een voorlichter. ,,Toch is het heel belangrijk dat de angst en het ongemak dat medewerkers ervaren, wordt weggenomen. Als dit soort zaken bij ons worden gemeld, geven wij advies over welke weg het beste bewandeld kan worden. Kaart dit soort dingen altijd aan,” benadrukt de woordvoerder van de NvJ.

Borreltje

Gerard van den IJssel laat weten dat hij inderdaad ‘een borreltje te veel op had’ eind november. Maar zijn gedrag ten opzichte van zijn vrouwelijke collega’s heeft hij niet met de directie besproken. ,,Dit is nieuw voor mij”, aldus Van den IJssel.

Van den IJssel blijft zich richten op het organiseren van festivals, waaronder het Bevrijdingsfestival op het Malieveld.