Stationsplein richting Rijswijkseplein tijd dicht door ongeval

Het Stationsplein bij station Hollands Spoor is vanmiddag richting Rijswijkseplein afgesloten geweest na een ongeluk op het plein. Een auto wilde inparkeren, maar moest daarvoor over een stukje fietspad rijden. Daarbij kwam de bestuurder in botsing met een scooter.