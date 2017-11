Statushouders krijgen plek om samen te werken met Haagse ondernemers

Dé kroeg van het land, nou ja, van Den Haag dan...

12:05 Eline en Jeroen zien ze regelmatig: gasten die na jaren weer in Huppel The Pub komen en verrast uitroepen dat er niéts is veranderd. De kroegbazen weten wel beter, maar zien het als een compliment. ,,Het betekent dat alle aanpassingen subtiel zijn geweest.'' In het volgens Misset Horeca op één na beste café van Nederland en dus beste van Den Haag - aan de Oude Molstraat - vertellen de eigenaren wat er voor nodig is om succesvol te zijn én te blijven.