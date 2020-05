‘Stay free’: Anti-lockdownteksten gestoepkrijt op straten en in parken Den Haag

Vorige week was er nog een demonstratie van activisten tegen de lockdown, 5G en social distancing. Bij het protest werden de coronamaatregelen, zoals de anderhalve meterafstand niet nageleefd. Over het netwerk en de masten gaan op internet complotten rond. Zo zou de uitbraak van corona verband hebben met 5G.

Zendmasten

De leuzen verschenen een dag nadat er in Den Haag in de nacht van zondag op maandag twee zendmasten in brand vlogen. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting. Het zou niet de eerste keer zijn in Nederland: inmiddels zijn er zo’n 25 masten in brand gestoken.