Steden in de regio voeren lijst lichtvervuiling aan

Wat is lichtvervuiling? ,,Lichtvervuiling ontstaat wanneer particulieren en bedrijven lichtbronnen aanzetten wanneer het niet nodig is”, volgens onderzoeker Mattheus Bleijenberg. ,,Of bij verkeerd belichten, zoals bij sportclubs die hun spotlights niet goed op de velden richten zodat een hoop licht de lucht ingaat. Lichtvervuiling zie je aan een gloed in de lucht. Wat doet lichtvervuiling met een mens? ,,Sinds de komst van elektrisch licht zijn we anderhalf uur minder gaan slapen. Maar we zijn hetzelfde gebleven: mensen die genoeg nachtrust nodig hebben. In verschillende onderzoeken zijn er relaties gelegd tussen lichtvervuiling en borstkanker, slaapstoornissen en stress.”

Waarom staan deze steden zo hoog in de lijst? ,,Bij Delft komt dat in ieder geval vanwege de nabijheid van kassen die nog licht boven hen uitstralen”, aldus Bleijenberg. Bij Den Haag en Zoetermeer is zo'n duidelijke oorzaak niet aan te duiden, maar dichtbebouwde steden hebben nou eenmaal veel plekken die voor lichtvervuiling zorgen. Denk dan aan verlichting van bijvoorbeeld wegen, kantoorgebouwen, parkeerterreinen/garages, kassen, monumenten en reclameborden die de hele nacht branden.

Neemt de lichtvervuiling in de toekomst toe?



Bleijenberg hoopt dat we nu op de top zitten. Er zijn aanwijzingen dat de lichtvervuiling de komende jaren afneemt. ,,Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld en werd afgelopen honderd jaar zo’n 125 maal lichter”, zegt de onderzoeker. ,,De ontwikkelingen per gemeente zijn in ieder geval goed. De switch van normale verlichting naar led biedt al veel hoop. Ook het s’nachts uitzetten van verlichting op snelwegen is een goede zaak. Het is nu belangrijk dat bedrijven beseffen dat zij hun verlichting uit kunnen zetten wanneer het niet nodig is.”



