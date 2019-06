Stedin belooft soepele afwikkeling na explosie Jan van der Heijdenstraat

Netbeheerder Stedin en de verzekeringsmaatschappijen die betrokken zijn bij de afhandeling van de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat in Laak hebben het Haagse stadsbestuur beloofd dat er geen juridisch getouwtrek hoeft te komen bij het vergoeden van de schade.

Dat zegt wethouder Liesbeth van Tongeren, die is aangesteld als crisismanager op het dossier. Stedin vertelt in een toelichting dat het bedrijf ervoor wil zorgen dat de families die in de verwoeste huizen woonden, zo snel mogelijk hun leven weer kunnen oppakken. ,,We gaan ze daar, waar nodig, bij ondersteunen. Daar hebben we een medewerker voor vrijgemaakt”, aldus een woordvoerder van het bedrijf, dat verantwoordelijk is voor de gas- en elektriciteitsleidingen in Den Haag.

Scheur

Vorige week concludeerde Staatstoezicht op de Mijnen dat de explosie, die begin dit jaar een drielaags appartementenblok op slag in een stapel puin veranderde, is veroorzaakt door een scheur in een grote gasleiding onder het pand. Daarbij werd ook vastgesteld dat er geen sprake was van nalatigheid of verwijtbaar handelen door Stedin of anderen.

Liesbeth van Tongeren verzekert dat er geen juridisch getouwtrek gaat komen over wie voor de schade moet opdraaien. Toch zijn de bewoners daar nog niet gerust op, vertelt Aroen Ramgolam, wiens familie het zwaarst werd getroffen. Zijn broer lag acht uur onder het puin na de explosie en kan - net als zijn ouders - waarschijnlijk nooit meer werken. ,,Stedin heeft gezegd dat het bedrijf zich aansprakelijk ‘voelt’. Maar dat is juridisch echt iets anders dan dat het aansprakelijkheid erkent. We moeten nog in gesprek over hoe alles wordt afgehandeld.”

Daar wordt vandaag mee begonnen, als de getroffenen in het bijzijn van burgemeester Krikke met Stedin in gesprek gaan.

Bekijk hieronder de beelden van het incident.

