Steeds meer (bak)fietsen gestolen: ‘Doe altijd aangifte’

Paul zoomt met koffieta­fel­boek in op popsterren uit jaren 90: ‘Als fotograaf moet je niet starstruck zijn’

Dat één goede foto meer kan zeggen dan 1000 woorden laat popfotograaf Paul Bergen zien in zijn Nineties Spirit, een koffietafelboek gevuld met foto’s van zo ongeveer alle popartiesten die er in de jaren 90 toe deden en die Bergen trouwens dikwijls maakte op verzoek van deze krant. ,,Het is heel simpel: je moet iets zien wat degene die naast jou staat niet ziet.’’

23 oktober