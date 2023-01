Steeds meer dakloze arbeidsmigranten naar thuisland geholpen: ‘Cijfers over 2022 zullen wéér hoger zijn’

Moerwijker Neo de Bono na ingegooide ruiten: ‘Ouders, gemeente, politie: laat ons niet in de steek!’

Dat er ruiten zijn ingegooid bij buurthuis Heeswijkplein10 is ellendig, maar dat het de dagen erna oorverdovend stil is vanuit de kant van daders, ouders en instanties steekt coördinator Neo de Bono het meest. ,,We doen het samen, wordt altijd gezegd. Totdat het hier verandert in een oorlogsgebied. Dan staan wij er alleen voor.”

3 januari