Steeds meer Haagse klassen thuis door coronabesmettingen: ‘Midden in derde golf’

Het aantal besmettingen van leerlingen en leraren op De Vijverhof is zó hoog opgelopen dat openblijven geen optie meer is. ,,Met name de afgelopen week zagen we een sterke stijging in het aantal besmettingen. In totaal 58 gevallen onder leerlingen en leraren”, zegt Ewald van Vliet, bestuursvoorzitter van Lucas Onderwijsgroep, waaronder De Vijverhof valt.