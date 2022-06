Steeds meer honderdplussers in regio Den Haag (en het zijn vooral vrouwen)

Het aantal honderdplussers in Nederland neemt snel toe, zo ook in de regio Den Haag. Vrouwen zijn daarbij duidelijk in de meerderheid. De hofstad telt inmiddels 107 eeuwelingen, 16 meer dan in 2018. Daarvan zijn er 80 vrouw. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook in Delft (+3, in totaal 14), Pijnacker-Nootdorp (+1, in totaal 5), Rijswijk (+2, in totaal 16), Voorschoten (+2, in totaal 7) en Westland (+6, in totaal 20) nam het aantal honderdplussers toe. Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer zagen juist een afname, respectievelijk -3 (in totaal 14) en -1 (in totaal 15). In Wassenaar bleef het aantal eeuwelingen gelijk in 2022 ten opzichte van 2018: 9. Midden-Delfland is een vreemde eend in de bijt. De gemeente telde vier jaar geleden geen enkel persoon die al een eeuw oud is en dat is nog steeds het geval.

In onderstaande grafiek kun je per gemeente zien in hoeverre het aantal eeuwelingen is gestegen.

Het CBS voorspelde een paar jaar geleden dat de groep honderdplussers vanaf 2020 snel groter zou worden vanwege een kleine babyboom na de Eerste Wereldoorlog. Die voorspelling lijkt tot dusver ook uit te komen. Want hoewel er in 2020 en 2021 wegens corona een stuk meer mensen overleden dan verwacht, is het aantal eeuwelingen in diezelfde jaren alsnog stevig gegroeid. Flevoland is de provincie met de sterkste stijging: in vijf jaar tijd is het aantal hier verdubbeld.

Meer dan acht op de tien honderdplussers is een vrouw. Dat is niet gek, want vrouwen hebben gemiddeld ook een hogere levensverwachting dan mannen. Wel valt op dat de groep mannen van honderd jaar of ouder in de afgelopen jaren verhoudingsgewijs een stukje sneller groeit dan het aantal vrouwen van honderd jaar of ouder.

Ebeltje Boekema-Hut uit Leek (Groningen) is met haar 110 jaar op dit moment de oudste Nederlander. Volgens de prognose van het CBS telt Nederland in 2030 zo’n 3,5 duizend inwoners van honderd jaar of ouder.

