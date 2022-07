Steeds meer horeca te koop in Den Haag, ook met meer dan een miljoen euro omzet

van wieg tot graf Nelleke was spin in het web tussen truckers, gehandicap­ten en verzorgen­den tijdens Ooievaars­run

Nelleke was zeer georganiseerd en bijzonder pienter. Complexe zaken maakte ze, in stappen, overzichtelijk. Een talent waarmee ze scholieren, aankomende secretaresses en truckers hielp. Deze week in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Nelleke van der Zwan (3 augustus 1981 – 11 mei 2022).

6 juli