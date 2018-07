Steeds meer inheemse slangen en spinnen gespot in de regio

Inheemse slangen en spinnen laten zich met deze weersomstandigheden vaker zien. Reptielencentrum Serpo in Rijswijk wordt dan ook overspoeld met meldingen van gespotte dieren. ,,Vaak doen mensen melding omdat zij denken een ontsnapt dier te hebben aangetroffen, maar in de helft van de gevallen gaat het om de inheemse dieren die ons land rijk is’’, verklaart directeur Walter Getreuer. ,,Mensen raken in paniek of worden angstig bij het zien van een slang, maar er is absoluut geen reden tot paniek. De slangen die zich in Nederland gevestigd hebben, zoals de ringslang, zijn ongevaarlijk voor mensen.’’

De dieren weten in de zomer makkelijker hun weg een woning in te vinden. Dit omdat mensen vaker de deuren en ramen openlaten staan. Het is volgens Getreuer belangrijk om altijd gepaste afstand te bewaren van de reptielen. ,,Minimaal een meter is voldoende. Mocht je toch onverhoopt te dichtbij de slang komen, blijf dan stil staan en geef het dier de ruimte om zelf weg te kruipen.''

Het is wel belangrijk om een duidelijke omschrijving van het dier te kunnen geven. ,,Als mensen een dier in huis aantreffen kunnen zij het best een foto maken en deze naar Sepro sturen'', aldus getreuer. ,,Dan kunnen wij kijken of het om een giftig dier gaat en aan de hand daarvan advies geven wat men het best kan doen.’’

Zwarte weduwen

Naast de stijging van gespotte slangen komen er veel meldingen van waargenomen giftige zwarte weduwen. ,,Achteraf blijkt het meestal om de kogelspin te gaan. Deze spin heeft wel wat weg van de zwarte weduwen, maar ook de kogelspin is ongevaarlijk.’’

De slangen en spinnen die in Nederland zijn gevestigd zijn dus niet gevaarlijk voor mensen. ,,Het zijn alleen de dieren die ontsnappen uit een terrarium of mee zijn gekomen met schepen of wagens die eventueel gevaarlijk kunnen zijn. En dan nog is er vaak weinig reden tot paniek als je maar op voldoende afstand blijft en de hulpdiensten inschakelt.’’

Koningspyton ontsnapt

Onlangs werden een stel bouwvakkers in Den Haag nog opgeschrikt door een ontsnapte koningspython. Het dier had zich in een keukenkastje verstopt. Maar de slang - die vaak door beginners wordt gehouden - is juist van vredelievende aard. ,,Alleen een hamster of een muis moet zijn leven vrezen. Mensen niet, een beet van het dier zal enkel voelen als een speldenprikje.’’