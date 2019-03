Steeds meer kinderen naar speciaal onderwijs

Dat is een bittere pil voor Haagse beleidsmakers. Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 was het streven om meer kinderen die zorg nodig hebben in reguliere schoolklassen te houden. Daar zouden zij passend onderwijs krijgen waar dat mogelijk is.



Toch nam het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg toe. Het ging van 1312 leerlingen in 2014 naar 1648 leerlingen in 2018. Dat is een toename van rond de 25 procent, een stijging die boven het landelijk gemiddelde ligt. In het speciaal onderwijs, gericht op kinderen met ernstige handicaps of gedragsproblemen, steeg het aantal leerlingen van 737 naar 882.



Eén duidelijke oorzaak aanwijzen blijkt lastig. Het SPPOH noemt wel specifiek de toenemende segregatie in de stad. ,,Er heerst grote armoede in stadsdelen als Escamp, Laak en Centrum'', vertelt directeur Bert Klompmaker. ,,Maar tegelijkertijd neemt het aantal laagopgeleide ouders toe en kampen veel gezinnen met opvoedproblematiek. Dat leidt zeker tot een toename van het aantal kinderen dat speciale aandacht nodig heeft op school."