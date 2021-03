Steeds meer lege kantoren in Den Haag, vraag neemt met de helft af

Waarom liggen er overal in Den Haag beschilder­de stenen?

1 maart In Loosduinen, het Valkenboskwartier en in de duinen hebben we allemaal beschilderde stenen gevonden. De kleine kunstwerkjes zorgen voor een directe lach en die kunnen we in deze tijd wel gebruiken. Maar wie maakt deze kleine cadeautjes en waarom? Mediapartner indebuurt Den Haag zocht het uit.