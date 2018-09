Steeds meer lokale vis op menu Scheveningse strandtenten

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Stichting Noordzeevis. Voor het onderzoek zijn de menukaarten van 53 strandpaviljoens aan het Noorderstrand, Zuiderstrand en boulevard bekeken. 46 strandtenten hadden hoofdgerechten met vis op de vaste kaart. In totaal gaat het om 145 visgerechten, waarvan 79 met noordzeevis (54 procent) is gemaakt. In 2016 stond er nog maar 31 procent lokale vis op menu's in Scheveningen, vorig jaar was dat 40 procent.



Ondanks de stijging in populariteit van de noordzeevis, is nog steeds de favoriete vis op de menukaarten de zalm. Tonijn staat op een derde plek. Op de tweede, vierde en vijfde plek in de top vijf staan wél lokale vis, namelijk sliptong, kabeljauw en zeebaars. Ook de lokaal gevangen schol en noordzeetong is populair. Wijting en schar staan bijna nooit op de spijslijsten.