Als ik zeg dat de familie beter op andere stoelen kan gaan zitten, bitst ze dat deze basisregel niet geldt voor mensen uit één gezin. Ze zit een halve meter naast me. Snotterend.



Even later, gelukkig weer op weg naar buiten, zie ik dat ik de enige ben die de met witte pijlen aangeduide looproutes in het gezondheidscentrum volg. Steeds meer mensen doen, misschien wel onbewust, alsof de coronacrisis voorbij is. Staan voor de deur van de apotheek te mopperen dat er maar twee mensen tegelijk naar binnen mogen. Of foeteren dat ze het doorzichtige scherm binnen, boven de balie, overdreven vinden. Mensen vergeten zo snel.