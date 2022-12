Steeds meer mensen in regio op de bon voor rijden met alcohol op of onder invloed van drugs

In de eerste tien maanden van dit jaar zijn er al meer mensen door de politie betrapt op rijden onder invloed dan in heel 2021. Zo ook in de regio Den Haag. Wassenaar spant de kroon met een toename van 123,6 procent. In absolute getallen waren dat er in 2021 55 en dit jaar 123.

Tot en met oktober schreef de politie ruim 36.000 processen-verbaal uit. In heel 2021 waren dit er 31.600. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van recent bijgewerkte politiecijfers. De processen-verbaal die de politie heeft uitgeschreven voor rijden onder invloed, gaan niet alleen over alcohol. Ook mensen die met drugs of bepaalde medicijnen achter het stuur zitten zijn meegeteld, of bestuurders die een alcoholtest weigerden.

Kijken we naar de regio Den Haag dan voert Wassenaar de ranglijst aan met een toename van 123,6 procent. In absolute getallen waren dat er in 2021 55 en dit jaar 123. Maar ook in Pijnacker-Nootdorp (+122,7 procent), Leidschendam-Voorburg (+103,7 procent) en Westland (+84,3 procent) is een behoorlijke stijging zichtbaar.

Delft scoort het ‘laagst’

In studentenstad Delft is de toename opvallend genoeg het laagst met 20,3 procent. Ook in Den Haag gaan in verhouding minder mensen onder invloed van alcohol of drugs de weg op: in de hofstad is sprake van een stijging van 36,3 procent. Zoetermeer doet het dan ietsje slechter met +36,4 procent.

Bekijk hieronder hoe het met het drugs- en alcoholgebruik gesteld is in de gemeenten van de regio Den Haag:

Volgens alcoholinstituut STAP is het lastig om een exacte oorzaak van de stijging te achterhalen, maar het zou een ‘aftercovideffect’ kunnen zijn. ,,Mensen konden lang niet uitgaan, het is mogelijk dat mensen die tijd willen inhalen”, aldus een woordvoerder. De politie is naar eigen zeggen juist niet meer aan het controleren op de alcoholwetgeving. Er is evenveel aandacht voor controles als in voorgaande jaren.

