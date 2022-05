Steeds meer mensen onder invloed achter het stuur: dit jaar al 740 aanhoudingen in Den Haag

Steeds meer mensen zitten onder invloed van drugs achter het stuur, ziet de politie. In Den Haag werden in de eerste maanden van 2022 al 740 mensen opgepakt omdat ze onder invloed achter het stuur zaten.

Volgens de politie neemt het aantal mensen dat rijdt onder invloed van alcohol af, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de drugsgebruikers. Rijden onder invloed van drugs is moeilijker op te sporen dan rijden onder invloed van alcohol. Waar voor alcohol een simpele blaastest volstaat, is zoiets nog niet voor drugs beschikbaar. Wel kan de politie tegenwoordig een speekseltest afnemen die een eerste aanwijzing geeft of er mogelijk drugs in het spel zijn. Na zo’n positieve test moet een automobilist mee naar het bureau om een bloedtest te laten afnemen.

De politie meldt dat het in de meeste gevallen gaat om rijden onder invloed van cannabis, (meth)amfetamines, cocaïne en opiaten. Lachgas is nog altijd slecht te detecteren. Wanneer mensen worden opgepakt voor rijden onder invloed van lachgas, is dit meestal omdat er nog ballonnen of patronen in de auto liggen.

Slechte score

In de eerste vier maanden van dit jaar werden al 740 mensen opgepakt voor rijden onder invloed. Ook afgezet tegen het aantal rijbewijshouders is dat een groot aantal: 25.9 per 10.000 rijbewijshouders.

Niet alleen de Haagse regio scoort hiermee slecht, maar ook de rest van de provincie Zuid-Holland: het is de provincie met de meeste aanhoudingen. Ook in de rest van de regio werden in de eerste maanden van dit jaar relatief veel mensen aangehouden voor rijden onder invloed. In Delft waren dit er 124, in Rijswijk 95, in Zoetermeer 163 en in Leidschendam-Voorburg 98. In Westland en Midden-Delfland werden er relatief iets minder mensen aangehouden, namelijk 93 en 26.

