Steeds meer mensen weten hun weg te vinden naar het Zuiderparktheater: ‘Het kan nog steeds misgaan’

Eerst een paar getallen. In 2017 kwamen er 18.000 bezoekers, in 2018 20.000 en dit jaar beloven het er 25.000 te worden. Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar shows en concerten van lokale en steeds vaker ook internationale artiesten. ,,Ja, we zijn flink gegroeid'', constateert Remco Engels in het bescheiden clubhuis van het Zuiderparktheater. En dat midden in Escamp, een van de armste wijken van heel Nederland, waar theaterbezoek bepaald niet vanzelfsprekend is.