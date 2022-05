Steekpartij aan Hoogveen in Haagse wijk Escamp

Vermiste Caroline (60) is terecht: lichaam is aan kust van Schotland gevonden

De 60-jarige Caroline van der Zalm-Wubben is levenloos gevonden langs de kust van Schotland. De vrouw was vanaf 10 maart vermist. Zij werd voor het laatst gezien op de Vlotlaan in Monster. Volgens de politie was er geen sprake van een misdrijf.

12 mei