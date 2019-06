Steekpartij blijkt verwonding door armband

De persoon raakte rond 19.30 uur na een ruzie in een auto gewond. De politie vermoedde een steekincident en hield een verdachte aan in de Colensostraat, een stukje verderop. De politie was urenlang bezig met forensisch onderzoek in en om de auto. Daaruit is nu dus gebleken dat er geen sprake was van een steekpartij.