Steekpartij in Da Costastraat, politie zoekt naar vrouwelijke verdachte

Als kind zag Roland de maanlan­ding en wilde hij astronaut worden, nu is zijn muziek in de ruimte te horen

10:05 Stel, je kijkt de lucht in. Daar kun je dwars doorheen kijken. Maar soms, met zon en regen tegelijk ontstaat zomaar een regenboog. Alle kleuren zitten in die ‘onzichtbare’ lucht. Nou, zo zit de muziek van Roland Emile Kuit (62) uit Den Haag ook in elkaar. Voor de leek misschien ruis of herrie, maar zijn composities worden zozeer gewaardeerd dat de muziek van de oud-Boskoper zelfs ‘in outer space’ te horen is.