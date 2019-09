Steentje voor steentje krijgt Legoland in Scheveningen vorm

Het Kurhaus in Lego is al af, maar het bouwsel van zo'n vijftien kilo en 10.035 steentjes is nog niet van de bouwplaats in Maleisië naar Nederland vervoerd. Dat wordt nog een flinke klus, die in alle zorgvuldigheid uitgevoerd moet worden. Want na vierhonderd uur (!) werk aan de Lego-variant van het beroemde Haagse hotel kan het natuurlijk niet zo zijn dat het onderweg beschadigd raakt. Of, erger nog: uit elkaar valt.



,,Gelukkig zitten de steentjes met speciale lijm aan elkaar vast geplakt en zal dat laatste niet zo heel snel gebeuren", vertelt Boet Hensen, algemeen manager van het Legoland Discovery Centre in Scheveningen. ,,Maar dat neemt niet weg dat het bouwwerk ontzettend goed verpakt moet worden om het gaaf in Nederland te krijgen. Ook dáár hebben we professionals voor." Niet alleen in Maleisië, ook in Engeland, de Verenigde Staten en Duitsland wordt aan de Haagse gebouwen gewerkt. Bouwkundigen zijn al maanden bezig met de realisatie van onder meer station Hollands Spoor, de Koektrommel, het Stadhuis, Mauritshuis en het ADO Stadion.